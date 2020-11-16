Газпромбанк начал выпуск «Умной карты» международной платежной системы JCB. Карту можно оформить с бесплатной доставкой в 131 городе России.

«Умная карта» JCB Gold «позволяет держателям не задумываться о выборе наиболее выгодной категории кешбэка, так как она определится автоматически», рассказали в ГПБ. Повышенный кешбэк в размере до 10% будет начислен на ту категорию, в которой клиент потратил за месяц больше всего. На остальные покупки будет действовать стандартный кешбэк в размере 1%.

Держатель карты сможет сменить программу лояльности с кешбэка на программу «Газпромбанк — Travel», в рамках которой он будет получать до 4 миль за каждые 100 рублей покупок и до 10 миль за покупки на тревел-портале gazprombank.onetwotrip.com. Возможность смены программы лояльности предоставляется каждый месяц.



Кроме того, для карт, открытых в филиалах банка в Дальневосточном регионе, действует специальная акция: кешбэк в 5% в категории «супермаркеты и продовольственные магазины». Акция действует до 30 сентября 2021 года. Карту можно выпустить в 17 городах на территории Дальнего Востока.