На сегодняшний день они входят в топ-3 самых популярных легких коммерческих автомобилей среди иностранных производителей на российском рынке.

Полноприводные модификации Peugeot Expert и Citroёn Jumpy одержали победу в конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль» 2020 г. в категории «Фургон/малотоннажник года», опередив VW Transporter Kasten 6.1. и Renault Master.

Конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в России» проводится на ежегодной основе с 2001 года. Жюри конкурса - профессиональные журналисты из авторитетных специализированных российских изданий, освещающих автотранспортную тематику. Председатель жюри – Александр Солнцев, главный редактор журнала «КомТранс».



В этом году победитель выбирался в пяти номинациях:

«Грузовик года»

«Фургон/малотоннажник года» 1

«Автобус года»

«Спецприз (За успехи в освоении российского рынка)»

«Перспектива года»

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса: http://www.bcvrus.ru/winners/winners2020.html

Справка

Коммерческие модели PEUGEOT Expert и CITROЁN Jumpy, собираемые на российском заводе, представлены в двух вариантах длины (L2 – 4,95 м и L3 – 5,30 м) и с одним вариантом высоты кузова (до 1948 мм, в зависимости от нагрузки). Колесная база обеих версий составляет 3 275 мм. Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т. (версии для эксплуатации в мегаполисах, где въезд в центр для грузовых автомобилей ограничен) и более 3,0 т. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 5.8 до 6.6 кубометров. Внушительные объёмы погрузки при сохранении компактных размеров делают эксплуатацию автомобиля максимально удобной в городе.

Фургоны PEUGEOT Expert и CITROЁN Jumpy российской сборки оснащаются дизельными двигателями объёмом 1,6 л с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 2,0 л, работающим в паре со 6-ступенчатой механической трансмиссией. Мощность двигателей составляет 90 л.с. (215Нм) и 150 л.с. (370Нм) соответственно.

Полноприводные версии фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy оснащаются дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

На базе коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy предлагаются пассажирские (8+1; 9+1) и грузопассажирские (4+1; 5+1) модификации, рефрижераторы, бронированные автомобили инкассации, передвижные лаборатории, автомобили социальной и скорой медицинской помощи и т.п.

Конверсия позволяет расширить ассортимент продукции и построить автомобиль в точности соответствующий пожеланиям заказчика.

Система полного привода 4x4

Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4WD дают возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.

Особенности полного привода 4x4:

• Трансмиссия 4x4 с вискомуфтой

• Автоматический контроль тяги

• Специальные настройки ECS для оптимального распределения крутящего момента между колесами

• Возможность принудительного отключения

• Защита агрегатов и деталей: картера двигателя, трансмиссии, бензобака, вискомуфты, заднего редуктора

• На полноприводные версии распространяется стандартная гарантия производителя и периодичность технического обслуживания (3 года / 100 тыс. км – пассажирские версии; 2 года без ограничения пробега – фургоны)

Пассажирские автомобили Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy с системой полного привода подходят для многоцелевого использования на дорогах с разными типами покрытий.