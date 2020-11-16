В минувшую пятницу настроение на рынках было неоднозначным, а динамика биржевых индексов – разнонаправленной, так как инвесторы возлагали надежды на экономические стимулов на фоне роста числа зараженных и госпитализаций с Covid. Снижение цен на нефть вызвало снижение российского рынка акций, и после недавней сильной динамики рынка инвесторы фиксировали прибыль накануне выходных. По итогам дня индекс РТС снизился на 1,0% до 1 228 пунктов, тогда как индекс Московской биржи не изменился и закрылся на отметке 3 025 пунктов. Курс рубля находился под небольшим давлением, однако по итогам дня почти не изменился и составил 77,38 руб./долл., следуя за снижением цен на нефть (Brent опустилась на 1,7% до 42,78 долл./барр.).

Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций возобновится: Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций возобновится на фоне улучшения настроения в мире и ухода инвесторов в акции циклических компаний и секторов. Инвесторы стараются игнорировать негативный новостной фон в связи с Covid и связывают свои надежды с вакциной и восстановлением мировых экономик – в этой ситуации развивающиеся рынки и особенно российский рынок акций, как мы полагаем, будут находиться в особенно выигрышном положении.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Дефицит федерального бюджета составил 1,8 трлн руб. за 10М20, что лучше ожиданий; НЕГАТИВНО Согласно предварительной оценке исполнения бюджета за 10М20, дефицит федерального бюджета составил 1,8 трлн руб., что лучше нашей оценки и консенсус-прогноза рынка. Хотя рост расходов составил 25% г/г, не изменившись в сравнении с предыдущими месяцами, доходы бюджета сильно улучшились – совокупные доходы бюджета снизились всего на 9,0% г/г за 10М20 против снижения на 12% г/г за 9М20. С другой стороны, поскольку более сильные в сравнении с ожиданиями доходы бюджета, судя по всему, были связаны с завершением периода налоговых льгот и увеличением налоговой нагрузки на бизнес, мы считаем этот результат первым шагом на пути к бюджетной консолидации, которая, как ожидается, будет полностью проведена в будущем году. Еще один момент заключается в том, что несмотря на то, что бюджет в октябре был практически сбалансирован, и месячный дефицит составил всего около 20 млрд руб., правительство заняло в октябре порядка 1,5 трлн руб. на рынке; как минимум треть этих средств была профинансирована за счет вливания месячной ли квидности ЦБ в размере 0,6 трлн руб., однако столь агрессивный объем заимствований был все еще фактором давления на доходности. В результате, складывается впечатление, что помимо ограничений в связи с COVID, бизнес-конъюнктуру в октябре усугубляла бюджетная политика правительства.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

МТС: прогноз финансовых результатов за 3К20 по МСФО Компания МТС (MBT US/MTSS RX, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,7/330 руб.) завтра, 17 ноября, в 15:00 мск представит финансовые результаты за 3К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию в 18:00 мск. Мы ожидаем, что МТС продолжит демонстрировать сильную степень устойчивости к внешним вызовам (в отличие от Beeline), и прогнозируем рост консолидированной выручки на 2,7% г/г до 126,4 млрд руб. и сохранение выручки мобильного сегмента в позитивной зоне (+0,85% г/г), несмотря на слабый вклад от услуг роуминга. Мы ожидаем, что консолидированная OIBDA составит 56,2 млрд руб. (-0,8% г/г при рентабельности на уровне 44,5%), оказавшись ближе к верхней границе диапазона консенсус-прогноза рынка. Мы считаем, что в ходе телефонной конференции инвесторов будут интересовать комментарии менеджмента по поводу динамики в 4К20 и их взгляд на долгосрочные последствия пандемии на ключевых целевых рынках. Мы подтверждаем рекомендацию НА УРОВНЕ РЫНКА по акциям МТС и продолжаем считать акции компании ключевым защитным российским активом.

Мы ожидаем, что выручка российского мобильного сегмента за 3К20 сохранится в позитивной зоне, пок азав рост на 0,85% г/г (против +0,8%, ожидаемых консенсус-прогнозом и замедлившись с 1,9% г/г в 2К20), несмотря на слабый вклад выручки от услуг роуминга на фоне ограничений на путешествия в связи с Covid-19 (3К обычно показывает сезонный пик выручки от этих услуг). Исторически, у МТС самая высокая доля выручки от услуг международного роуминга среди мобильных операторов “Большой Четверки” (примерно 2% на годовой основе). В сравнении с аналогами, позиция МТС на рынке, судя по всему, сохранялась устойчивой в последний квартал года, так как прирост прибыли Tele 2 в годовом сопоставлении (+5,6 млрд руб. г/г) почти полностью соответствует убыткам Beeline (-5,9 млрд руб. г/г).

Мы ожидаем, что сегмент фиксированной связи снова продемонстрирует сильные тренды роста выручки на 4,8% г/г на фоне поддержки спроса на ШПД для удаленной работы со стороны корпоративных клиентов. Наш прогноз оптимистичней консенсуспрогноза в части трендов восстановления выручки в сегменте продажи телефонов после открытия салонов розничных п родаж после карантина и отложенного спроса и прогнозируем рост выручки на 7,9% г/г до 17,7 млрд руб. (против весьма умеренного роста на 1,5%, который ожидает рынок). По нашей оценке, выручка МТС Банка составит 8,5 млрд руб. в 3К20, показав рост на 10,5% г/г (что на 6% выше к/к) на фоне роста портфеля розничных кредитов.

С точки зрения рентабельности мы ожидаем снижение маржи консолидированной OIBDA на 1,6 п. п. до 44,5%. Мы считаем, что в ходе телефонной конференции инвесторов будет интересовать прогноз на 4К20 и долгосрочные последствия пандемии на ключевых целевых рынках.

Информация о телефонной конференции: Менеджмент МТС в тот же день проведет телефонную конференцию в 18:00 мск / 15:00 по лондонскому времени) / 10:00 (по времени Нью-Йорка). Номера для участия мы приводим ниже: для звонков из России: +7 495 646 9315; для звонков из Великобритании/международный номер: +44 207 194 3759; для звонков из США: +1 844 286 0643; пароль 50605935#.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)