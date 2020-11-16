Центробанк вынес в понедельник, 16 ноября, постановления о привлечении Райффайзенбанка и Тинькофф Банка к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Одно постановление в отношении Райффайзенбанка и одно в отношении Тинькофф Банка вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Постановления пока не вступили в законную силу.

В каждом из случаев предусмотрен административный штраф, но в номерах постановлений нет часто используемых регулятором обозначений, указывающих, применяются ли эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

