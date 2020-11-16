Активы Народного Банка на 30 октября 2020 года, дату принятия Арбитражным судом Москвы решения о принудительной ликвидации кредитной организации, составляют 648,834 млн рублей, а обязательства — 1,102 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник, 15 января, сводном отчете временной администрации банка.

Таким образом, ЦБ повысил оценку «дыра» в капитале Народного Банка, лишившегося лицензии 24 июля этого года, до 452,959 млн рублей. До этого регулятор оценивал ее в 238 млн рублей.

В октябре ЦБ сообщил о противодействии со стороны руководства Народного Банка. Ранее регулятор заподозрил вывод активов из Народного Банка. Причиненный ущерб оценивается не менее чем в 1,2 млрд рублей.

Кроме того, временная администрация заподозрила предпочтительное удовлетворение банком требований одних кредиторов за счет других.

ЦБ также направил правоохранителям информацию о противодействии деятельности временной администрации со стороны экс-главы банка Сергея Турбина, которое выразилось в несоблюдении требований о передаче правоустанавливающих документов на активы банка.



Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов.



Объявляя об отзыве лицензии у кредитной организации, ЦБ пояснял: «Приоритетным направлением деятельности Народного Банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами — нерезидентами по переводу средств физических лиц».

Страховку вкладчикам Народного Банка выплачивает Сбербанк . Агентство по страхованию вкладов сообщало, что за компенсациями на сумму 17,1 млн рублей могут обратиться порядка 270 вкладчиков.