Банки развития БРИКС подписали договор о принципах ответственного финансирования. Договор был подписан участниками финансового форума Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС. В 2020 году вместе с переходом к России председательства в БРИКС «ВЭБ.РФ» возглавил на один год Механизм межбанковского сотрудничества объединения.

«Важнейшим итогом российского председательства (В БРИКС. — Прим. ред.) станет меморандум о принципах ответственного финансирования. <…> Этот документ содержит восемь принципов и позволит нашим организациям стимулировать качественные инвестиции, инвестиции с позитивным экономическим, социальным и экологическим эффектом для общества, а также продвигать практики ответственного поведения», — сказал глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в ходе форума.

Он уточнил, что договор основан, в частности, на международных стандартах ОЭСР и Всемирного банка. Также Шувалов подчеркнул, что Индия, будучи председательствующей страной в 2021 году, поддержала идею продолжить работу над гармонизацией стандартов ответственного финансирования институтов развития БРИКС. «Мы признательны нашим индийским партнерам, которые высказали желание продолжить работу над рекомендациями во исполнение этих принципов в рамках своего председательства в межбанковском сотрудничестве БРИКС в 2021 году. ВЭБ готов оказать всю необходимую поддержку в этом вопросе», — отметил глава российской госкорпорации.