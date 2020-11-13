Банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского в адрес директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. Предлагается наладить обмен данными между банками напрямую, но через систему ЦБ.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, это позволит ускорить обмен информацией примерно в пять раз, сроки предоставления сведений в отдельных случаях могут сократиться до 20–30 минут. Такая система позволит бороться с мошенниками, которые работают методами социальной инженерии. Выгодно использовать уже действующую систему обмена информацией ФинЦЕРТа, поскольку это защищенный и доверенный канал взаимодействия, отмечается в письме АБР.

Другое предложение по доработке системы обмена информацией ФинЦЕРТа заключается в ранжировании подозрительных операций на «более» и «менее» опасные. Иногда клиент может забыть об оплате или о подписке и сообщить в банк о неправомерном списании, поясняется в документе. Эта информация отправляется в ФинЦЕРТ, вследствие чего перевод могут приостановить.

Доработка уже существующей системы обмена информацией об инцидентах ФинЦЕРТа необходима — это позволит ускорить и автоматизировать процессы оперативного реагирования финансовых организаций на мошеннические атаки, отметили представители кредитных организаций. В итоге защита средств будет зависеть от того, насколько грамотно банки-участники выстроят процессы на своей стороне.

По словам экспертов, случаются ошибки в указании реквизитов мошеннических получателей. Тогда будут заблокированы легальные операции. Участие ФинЦЕРТа в процессе обмена призвано повысить качество данных, отправляемых банками, отметили эксперты.