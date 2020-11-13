Российские банки предлагают напрямую обмениваться данными о подозрительных операциях, что позволит ускорить механизм блокировки мошеннических операций, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) на имя директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

В настоящее время финансовые организации через автоматизированную систему обработки инцидентов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (АСОИ ФинЦЕРТ) сообщают Банку России обо всех операциях, которые имеют признаки совершения без согласия клиентов. Благодаря этой системе банки получают реквизиты предполагаемых мошенников, которые формирует ЦБ, и в случае отправки на них переводов, обязаны приостановить эти операции, связаться с клиентом и запросить у него подтверждение.

«Согласно действующим правилам участники обмена не могут напрямую общаться между собой, а вынуждены делать это опосредованно, отправляя сообщения оператору ФинЦЕРТ, который в свою очередь пересылает его конечному получателю. Обратная связь осуществляется аналогичным образом. Коммуникация через такого посредника значительно увеличивает время межбанковского взаимодействия и снижает оперативность реагирования кредитных организаций на инциденты», — указывает АБР.

В связи с этим предлагается рассмотреть «возможность улучшения функционала личного кабинета АСОИ ФинЦЕРТ для удобной работы с сообщениями и организации прямого обмена ими между кредитными организациями», отмечается в письме АБР.