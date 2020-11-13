На официальном сайте банка «Восточный» появилась цифровая витрина , позволяющая совершать платежи в пользу поставщиков популярных категорий услуг, таких как сотовая связь, интернет и ТВ, игры, ЖКХ, такси, туризм, банки, электронные деньги и др.

Всего для онлайн-оплаты доступны услуги более тысячи компаний. К цифровой витрине подключены платежные XML-шлюзы QIWI, позволяющие банкам принимать платежи в пользу различных провайдеров услуг.

Оплата услуг в цифровой витрине доступна без авторизации в интернет-банке и происходит мгновенно. Сотовая связь оплачивается без комиссии. С полными условиями тарифов и лимитными ограничениями можно ознакомиться в разделе « Тарифы » витрины. Осуществлять платежи можно картами VISA, MasterCard, МИР.