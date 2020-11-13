Банк России 17 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения поэта Афанасия Фета, сообщает пресс-служба регулятора.

На оборотной стороне двухрублевой серебряной монеты расположено рельефное изображение портрета Афанасия Фета на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных поэтических строк; справа — рельефные изображения пера и поющего соловья. На монете есть надпись в две строки «Афанасий Фет» и годы жизни поэта «1820» и «1892».

Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.

