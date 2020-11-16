Банк «Открытие» обновил условия обслуживания по карте «Opencard Плюс». Теперь премиальный карточный флагман «Открытия» также доступен на базе международной платежной системы Mastercard, говорится в релизе финучреждения.

«Клиентам банка со статусом «Плюс» (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 тыс. рублей) платить за выпуск карты не нужно. При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2 тыс. рублей, которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой. Обслуживание карты бесплатное для всех клиентов», — сказано в сообщении.

Кешбэк по карте составляет 3% за все либо 11% в любимой категории и 1% за все покупки, если клиенты со статусом оплачивают услуги или совершают переводы на любые суммы в интернет-банке и мобильном приложении. Максимальная сумма кешбэка в бонусных рублях — до 5 тыс. в месяц.

Держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Mastercard для клиентов со статусом «Плюс»: 10% на бензин при оплате в приложениях «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты» и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении «Яндекс.Такси».