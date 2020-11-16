Банк «Открытие» обновил интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-портал» и расширил его функциональность.

Как сообщили в финучреждении, теперь предприниматели могут получить наличные в кассах банка без бумажной чековой книжки — просто сформировав электронный чек в разделе «Мои счета». Также через «Бизнес-портал» можно заключить договор на торговый эквайринг без посещения офиса банка. Кроме того, можно подать заявление на частичное досрочное погашение кредитов: бизнес-аванса, классического кредита и экспресс-кредита или кредита для поставщиков Wildberries и Ozon.



Расширены возможности для клиентов банка — участников ВЭД. «Совершать переводы стало еще удобнее: добавлена печатная форма распоряжения на списание с транзитного счета в PDF, дополнена выписка по валютному счету — в альбомный формат включена сумма в национальном покрытии (рублевый эквивалент) и курс ЦБ РФ на дату операции. Для валютных переводов теперь доступно автоматическое подключение услуги «продленный операционный день», если она бесплатна по тарифу/акции. В разделе «ВЭД» теперь можно отслеживать ожидаемые сроки по операции или подтверждающему документу валютного контроля: банк уведомит клиента в «Бизнес-портале» за 30, 20, десять, пять дней до и в день наступления срока. Появились новые опции-помощники в работе с валютным контролем: быстрый поиск по списку контрактов ВЭД (если указать любой из параметров: номер, дату, сумму, уникальный номер, дату постановки на учет) и печать документов валютного контроля свободного формата», — рассказали в «Открытии».