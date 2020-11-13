Банк «Ак Барс» объявил о смене позиционирования и коммуникационной стратегии кредитной организации. В качестве пилотных для проведения новой рекламной кампании банк выбрал территории Татарстана и Нижнего Новгорода. Слоган кампании — «Живите лучше» — транслирует основной посыл банка своим клиентам, сообщает его пресс-служба.

«Банк переосмыслил свои продукты с точки зрения полезности, которую они несут для клиентов. Мы меняемся в лучшую сторону и хотим рассказать о ценности финансовых решений банка, их практической пользе и положительных эмоциях, которые они дарят. Важнейшая составляющая нового позиционирования — посыл, что банк «Ак Барс» — это надежный и современный банк из одного из самых развитых регионов России — Татарстана», — отмечает председатель правления «Ак Барса» Зуфар Гараев.

Уточняется, что рекламная кампания, приуроченная к запуску нового позиционирования, — первая масштабная имиджевая кампания банка за длительный период. Ранее банк работал исключительно в точечных рекламных каналах.

«Сейчас, проделав серьезную работу над продуктами, сервисами и смыслами, «Ак Барс» готов открыто заявить о себе широкой аудитории. Еще одна цель кампании — рассказать аудитории о цифровых возможностях банка и укрепить имидж современного и технологичного финансового учреждения. Банк готов развиваться и совершенствовать бизнес-процессы, создавать новые продукты для достижения главной цели — дать возможность своим клиентам жить лучше», — говорится в релизе.

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