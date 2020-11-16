Имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых стоимостью 45 млрд рублей арестовано в рамках уголовного дела о хищении. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей», — сообщила Волк.

Зиявудин и Магомед Магомедов, а также четыре фигуранта дела — экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов, Сергей Поляков, Роман Грибанов и Юрий Петров — в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа «Сумма», в различных отраслях экономики (преимущественно в строительстве, электроэнергетике, сельском хозяйстве, транспорте). Органы управления холдинга лоббировали интересы организаторов криминальной схемы. «При этом в составе акционеров, участников, а также органов управления организаций находились доверенные лица обвиняемых», — добавила Волк.

По версии следствия, с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей. В деле фигурируют не менее 10 фактов хищений. «Похищаемые и выводимые за пределы РФ денежные средства, в том числе бюджетные, проходили через счета группы «Сумма», в руководстве и на ответственных должностях которой находились организаторы и активные участники криминального сообщества», — пояснила представитель МВД.

Магомедовы и четверо их соучастников арестованы. Уголовное дело направлено в Басманный суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых продолжается.



Ранее Генпрокуратурой России в интересах РФ был заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших. Братья Магомедовы содержатся под стражей.