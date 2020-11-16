Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «BBB(RU)» с «развивающимся» прогнозом. Ранее у банка был рейтинг «BB+(RU)» с таким же прогнозом, свидетельствует информация на сайте АКРА.

Повышение кредитного рейтинга банка отражает повышение оценки вероятности предоставления ему экстраординарной поддержки со стороны государства, а также одновременное улучшение оценок бизнес-профиля с «bb+» до «bbb-» и риск-профиля с «критической» до «слабой», отмечается в релизе агентства . «Повышение оценки бизнес-профиля до «удовлетворительной» («bbb-») определяется преимущественно улучшением оценки диверсификации операционного дохода за счет расширения направлений деятельности. Агентство отмечает быстрый рост ипотечного портфеля, что позволит АТБ снизить зависимость от необеспеченного розничного кредитования. Стратегия АТБ направлена на дальнейшее расширение бизнеса в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах в формате универсального банка», — указывают аналитики.

Вместе с тем оценка фактора «фондирование и ликвидность» понижена с «адекватной» до «удовлетворительной» на фоне сохранения «удовлетворительной» оценки достаточности капитала. Дополнительными факторами, определяющими кредитный рейтинг АТБ, являются умеренная степень системной значимости банка для экономики ряда российских регионов и сильное влияние государства на кредитоспособность банка.

Сохранение «развивающегося» прогноза отражает мнение АКРА о сохраняющейся вероятности продажи АТБ стороннему инвестору в ближайшие 12—18 месяцев. Согласно текущим планам Банка России как основного акционера, завершение сделки должно состояться в 2021—2022 годах.

На днях АКРА также подтвердило рейтинги нескольких банков.

Так, агентство подтвердило кредитный рейтинг Дж. П. Морган Банка на уровне «ААА(RU)» (прогноз — «стабильный»). «Кредитный рейтинг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает очень сильной оценкой собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле», — поясняют аналитики.

Рейтинг Хоум Кредит Банка подтвержден на уровне «A(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг «обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности банка оказывают волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная бизнес-моделью банка, а также значительная концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», — поясняется в соответствующем сообщении .