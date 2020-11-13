Доля безналичного торгового оборота в малом и среднем бизнесе составила в октябре 2020 года 54%, свидетельствуют данные IТ-компании «Эвотор». Год назад этот показатель не превышал 48%. Россияне предпочитают платить картой в салонах красоты и фитнес-центрах, а наличными ― в табачных лавках и алкомаркетах.

Согласно исследованию, доля безналичного оборота в Москве составила в октябре 67%, в Санкт-Петербурге ― 59%. Больше всего любят оплачивать покупки картой в Ханты-Мансийском АО. Доля безналичного оборота в округе составила в октябре 73%. Высокий уровень безналичных оплат в Пермском крае ― 64%, Омской области ― 62%, Карелии ― 59%, Иркутской и Новосибирской областях — 58%. В Самарской, Калининградской и Свердловской областях доля безналичного оборота составила 54%, в Челябинской области и Татарстане ― 50%, в Приморском крае ― 49%. Низкий уровень проникновения безналичной оплаты в Воронежской области ― 47%, Краснодарском крае ― 45%, Ставропольском крае ― 38% и в Ростовской области ― 37%.

Россияне предпочитают оплату картой в салонах красоты ― 77%, фитнес-центрах ― 70%, магазинах нижнего белья ― 70%. Высокая доля безналичных расчетов в магазинах цветов, обуви ― 66%, магазинах одежды, парфюмерии ― 65%, автосервисах ― 62%, в магазинах товаров для рукоделия и шитья ― 61%. Доля безналичного оборота в общепите (кафе, столовые) составила 56%.

Реже оплачивают покупки картой в табачных лавках и алкомаркетах. Доля безнала в этих сегментах в октябре составила 40% и 35% соответственно.

Газеты и журналы по-прежнему покупают за наличные. Доля безналичной оплаты в киосках печати составила всего 19%. Также чаще оплачивают наличными ритуальные услуги ― 25%. Положительную динамику доли безналичной оплаты стимулируют развитие технологий оплаты по QR-коду, рост популярности кредитных карт и требования законодательства.

«Около 70% точек в экосистеме «Эвотора» уже принимают безналичную оплату. Часть торговых точек, которые пока не принимают карты, будут вынуждены делать это по закону. С 1 ноября 2020 года по закону «О защите прав потребителей» обязаны принимать оплату по карте торговые точки с оборотом более 30 млн рублей за прошлый год, а с 1 июля 2021 года ― 20 млн рублей. Но в первую очередь стимулирует предпринимателей принимать безналичную оплату требование покупателей», ― комментирует генеральный директор IТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.