Юристы, бухгалтеры и экономисты чаще всего говорят, что сумели достичь баланса работы и личной жизни, показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob. Сложнее всего выстроить баланс работы и личной жизни программистам, руководителям и врачам.



Так, 48% работающих россиян утверждают, что сумели достичь баланса между работой и личной жизнью. 38% больше внимания уделяют труду и карьере и лишь 3% практически полностью сосредоточены на личной жизни.



Эффективно сочетать рабочие обязанности и личную жизнь лучше всего удается в молодости: 58% среди опрошенных до 24 лет и лишь 45% среди респондентов старше 45 лет. Респонденты, состоящие в браке, считают, что достигли work-life balance чаще холостых и незамужних: 51% и 38% соответственно.

Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне утверждают, что их приоритеты направлены в сторону работы и карьеры: 32% среди граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей и 43% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей в месяц.

За шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, россияне стали чуть реже говорить о балансе работы и личной жизни (52% в 2014 году и 48% сегодня).

Среди представителей популярных профессиональных групп наиболее эффективно сочетать труд и личную жизнь удается юристам (58%), бухгалтерам (54%) и экономистам (53%). А вот у пиарщиков и логистов (по 45%), а также врачей (46%) больше ресурсов отнимает работа. Однако чаще всего о том, что их приоритеты сосредоточены на работе, говорили программисты и руководители (по 49%).