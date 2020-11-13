Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что ставки могут подрасти не ранее II квартала следующего года, и не последнюю роль в этом сыграет ситуация с коронавирусом.

ЦБ может пойти на плавное повышение ключевой ставки, если экономика воспрянет от коронавирусного шока, а значит, доходы и покупательная способность населения начнут расти, что ускорит и инфляцию. Кроме того, ЦБ может ужесточить политику в случае новых серьезных санкций против России или повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.



«Однако вряд ли стоит ожидать такого развития событий уже в ближайшие месяцы. Скорее, речь идет о втором квартале 2021 года и далее. Доходность вкладов в рублях может немного подрасти к концу года благодаря предновогодним акциям банков и повышенному спросу на рубли с их стороны в этот период, однако уровень начала года пока достигнут не будет», — уверен Проклов.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер соглашается: если наметится позитив с коронавирусом, то можно будет ожидать плавного повышения ставок, если же ситуация останется напряженной, ставки вверх не пойдут. «Полагаем, что к следующему году потенциал снижения ключевой ставки может быть исчерпан. Повышение ставок по вкладам мы можем увидеть при ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году», — считает эксперт.

Рост депозитных ставок может быть спровоцирован только ростом ключевой ставки, которая вырастет лишь в условиях резкого ускорения инфляции, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Причин же для этого в ближайшее время эксперт не видит.

«По нашим оценкам, при отсутствии внешних шоков для стимулирования экономики, страдающей от последствий пандемии, у ЦБ остается маневр для смягчения денежно-кредитной политики, и решение о снижении ставки до 4% будет принято в конце 2020-начале 2021 года. В зависимости от этого, общий уровень депозитных ставок останется на текущем уровне, либо на десятые доли процента скорректируется вниз», — заключил Тимошенко.