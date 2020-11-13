«БКС Мир инвестиций» запустил акцию «Тройная выгода» для новых клиентов, сообщает пресс-служба компании. В рамках акции новые клиенты получают бесплатное обслуживание брокерского счета, возможность оформить структурный продукт «Защищенный рубль» с потенциальной доходностью до 12% годовых, а также начисление бонусов на остаток по текущему банковскому счету по ставке 11% годовых в рублях.

Инвестор может воспользоваться одновременно всеми предложениями или выбрать наиболее подходящее для себя. Акция действует до конца 2020 года.

«БКС Мир инвестиций» не будет взимать комиссии при совершении клиентами биржевых сделок на всех основных площадках до 31 декабря 2020 года. Таким образом, чем больше сделок клиент совершит за период действия акции, тем больше составит его экономия за счет нулевой комиссии. Акция распространяется на физических лиц, не имевших брокерских счетов в БКС до 1 сентября 2020 года и подключивших тарифный план «Инвестор», — говорится в релизе.

Одновременно инвестор может воспользоваться структурным продуктом «Защищенный рубль» на специальных условиях: 100% защита вложенных средств, гарантированная ставка 5% годовых в рублях, потенциальная доходность 12% годовых в случае роста курса доллара к рублю на 3% за период действия продукта (шесть месяцев).

«Инвестиционное решение позволяет защитить всю вложенную сумму — она вернется при любом развитии событий на рынке, получить гарантированный доход, а в случае реализации позитивного сценария доходность в три раза превысит текущие ставки по рублевым вкладам в банках. Минимальная сумма инвестиций составляет 10 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей», — отмечают в компании.

Третья выгодная опция позволяет получить 11% годовых в рублях на текущий счет, открытый в БКС Банке и привязанный к карте (пакеты услуг «Лайт», «Комфорт» и «Премиум»). Воспользоваться специальными условиями могут клиенты, заключившие договор комплексного банковского обслуживания и имевшие на любых счетах и вкладах в БКС Банке сумму не более 1 тыс. рублей в течение последнего месяца. Бонусы в виде 11% годовых будут начисляться до конца 2020 года на среднемесячный остаток в пределах 300 тыс. рублей, при этом учитываются только новые средства, внесенные на текущий счет в период действия акции.