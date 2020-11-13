ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предложил клиентам новую услугу — «Банковское сопровождение контрактов» (БСК), говорится в релизе финучреждения.

«БСК представляет собой удобный и современный инструмент по оперативному управлению целевым расходованием денежных средств при реализации контракта клиента. Система БСК особенно удобна для компаний, которые заинтересованы в контроле и анализе расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении госзаказов, контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капитальному строительству», — сказано в сообщении.

Клиенту предоставляются следующие услуги: открытие отдельного счета, отчеты банка по целевому использованию средств и контролю бюджета сметы контракта, анализ платежей на соответствие требованиям заказчика и подтверждение платежей первичными документами.

Подключить «Банковское сопровождение контрактов» можно удаленно в системе дистанционного банковского сопровождения ПСБ — PSB Corporate.

