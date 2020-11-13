Треть российских банков намерена изменить выплаты бонусов для сотрудников: сократить количество или объем выплат или уменьшить число работников, претендующих на бонус. Таковы данные исследования консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia.



Сокращения персонала планируют 25% банков: это касается офлайн-сервисов, розницы, бэк-офиса и неэффективных кадров.

«Компании приняли окончательное решение об удаленной работе сотрудников. 75% респондентов отметили, что пересмотрели свою позицию по увеличению численности персонала, работающего удаленно. Почти 33% заявили, что отправят на постоянную «удаленку» до 40% сотрудников. 25% банков сообщили, что в дистанционном формате будут постоянно работать до 60% сотрудников. 8% компаний сказали, что на «удаленке» навсегда останется до 20% персонала, еще 8% — что более 60%. Почти 62% банков оценивают эффективность «удаленных» сотрудников позитивно: 35% посчитали, что данный показатель вырос на 20%, еще 27% сказали, что положительная динамика превысила 20%. При этом другие 27%, напротив, заявили, что эффективность снизилась на 20%», — говорится в сообщении.

По данным исследования, среди инструментов, помогающих отслеживать эффективность персонала, респонденты отметили регулярный менеджмент (звонки по статусу, метрики и выполнение KPI), IT-мониторинг, опросы по итогам каждого дня, обратную связь по выполнению задач и бизнес-результатам, решение задач в оптимально короткие сроки, пульс-опросы и ежедневные совещания.

Эксперты опросили 30 банков из топ-40.