«БКС Мир инвестиций» снизил минимальную сумму по стратегиям доверительного управления, говорится в релизе компании.

Так, до 31 декабря 2020 года минимальная сумма по рублевым стратегиям ДУ «Купонный доход РФ» и «Российские акции — 5 лет» составляет 300 тыс. рублей, а по стратегии «Баланс» — 500 тыс. рублей. Прежде порог входа в эти стратегии находился на уровне 1 млн рублей.



Также до конца 2020 года снижена минимальная сумма инвестиций по валютной стратегии Take Profit — с 15 тыс. до 10 тыс. долларов США.

«Все три рублевые стратегии подходят неквалифицированным инвесторам. ДУ «Купонный доход РФ» рассчитана на клиентов с умеренно консервативным инвестиционным профилем и позволяет получать ежеквартальный доход за счет купонных платежей по российским государственным и корпоративным облигациям высокого кредитного качества. ДУ «Российские акции — 5 лет» предполагает агрессивный инвестиционный профиль и размещение активов в растущих и недооцененных акциях российских компаний, специально отобранных аналитиками БКС. ДУ «Баланс» — это формирование сбалансированного портфеля из российских акций и облигаций, стратегия подойдет инвесторам с рациональным профилем», — отмечается в сообщении.