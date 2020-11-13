Банк «Санкт-Петербург» обновил условия обслуживания клиентов — держателей зарплатных карт , говорится в релизе финучреждения.

Теперь зарплатные клиенты банка могут снять деньги в банкомате любой кредитной организации на территории России без комиссии два раза каждый месяц.

На зарплатные карты также распространяется схема начисления бонусов «Ярко», ранее предусмотренная только для карты «Ясчитаю» .

«В зависимости от объема трат бонусами возвращается до 1,5% от стоимости всех покупок, до 3% от стоимости покупок в специальных категориях, устанавливаемых банком на каждый квартал (на IV квартал 2020 установлены категории «Одежда и обувь», «Товары для дома» и «Ювелирные изделия»), и до 28% от стоимости покупок у партнеров. Накопленными бонусами можно возмещать покупки, совершенные у партнеров, по курсу 1 бонус = 1 рубль. По одной карте можно вернуть обратно на карточный счет до 60 тыс. рублей в год», — сказано в сообщении.