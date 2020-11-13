Такие сведения, по итогам 2020 года, приводит сервис Бробанк.ру.

Исследование охватило 100 крупнейших банков России по объему активов. При этом долларовые депозиты предлагает только 58 структур из списка. Эксперты отмечают, что интерес россиян к хранению своих накоплений в иностранной валюте провоцируют частые колебания рубля.

При составлении рейтинга, в первую очередь, аналитики опирались на максимально возможную ставку, которая предлагается тем или иным игроком рынка. В среднем, она равна 0,64% годовых (в Банке «Кубань Кредит» - 1,8%).