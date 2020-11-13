В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с инвестиционным климатом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела вокруг банка «Восточный» и фонда. Суд назначил им меру пресечения в виде «запрета определенных действий».

«Само по себе изменение меры пресечения, конечно, не может сказаться никак на инвестклимате, не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату… Комментировать не будем. Никогда не делали, не будем и сейчас. Еще раз можно только, наверное, повторить общее понимание, что, кроме суда, признать человека виновным не может никто», — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли освобождение Калви на инвестиционном климате.