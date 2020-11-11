В совместном предприятии СберБанка и Mail.ru Group, специализирующемся на доставке еды и перевозке пассажиров, существуют разногласия в области управления и корпоративной культуры, которые могут привести к «разводу» компаний. Такую информацию газеты Financial Times, ссылающейся на источники, знакомые с ситуацией, опубликовали накануне российские СМИ.

Как отмечается, в частности, в материале РБК , источники FT сравнивают разногласия между банком и Mail.ru с разногласиями «Сбера» с предыдущим партнером — «Яндексом», о «разводе» банка с которым было объявлено в июне.

По данным собеседников FT, в совместном предприятии возникли разногласия относительно того, на какой основе будет развиваться их общая платформа — соцсети «ВКонтакте», которой владеет Mail.ru Group, или финансовой сети СберБанка. Банк, по данным FT, недоволен требованиями Mail.ru сделать соцсеть основой «их общей экосистемы», в то время как Mail.ru не хочет использовать исключительно платежные платформы «Сбера», предпочитая сохранять существующие отношения. Кроме того, СберБанк якобы недоволен тем, что недостаточно влияет на Mail.ru после покупки 36% компании «МФ Технологии», которая контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга.

Также, по словам источников FT, компании обсуждали разделение СП, но переговоры о возможном «разводе» пока не принесли результата, поскольку стороны еще не решили, как они будут делить активы.

Как заявил РБК представитель Mail.ru Group, компания и СберБанк выстраивают «две самостоятельные экосистемы и могут конкурировать в некоторых нишах, что нисколько не противоречит совместному паритетному развитию активов вокруг фудтеха и транспорта». Представитель «Сбера» не ответил, есть ли какие-либо разногласия в отношениях банка с Mail.ru Group.



СберБанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что стоимость СП составит 100 млрд рублей. Сделка была закрыта в декабре 2019 года. От Mail.ru в совместное предприятие вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», от СберБанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex. Кроме того, «Сбер» инвестировал в СП 38 млрд рублей. В августе этого года партнеры инвестировали в него еще 12 млрд рублей. Помимо перечисленных активов в СП входят сервис доставки из магазинов «СберМаркет», доля в картографическом сервисе «2ГИС», сервисы доставки продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе».