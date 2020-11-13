СберБанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам : клиенты могут рассчитывать на снижение ставки на 2 процентных пункта по кредитам в сумме от 300 тыс. рублей, заявки на которые оформлены в период ее проведения. Об этом в пятницу сообщили в «Сбере».

Как уточняется, для получения скидки необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Напомним, на днях «Сбер» провел акцию с похожими условиями в рамках «Зеленого дня», предложив снижение ставки на 2 п. п. при оформлении потребкредитов 11 и 12 ноября на сумму от 300 тыс. рублей и внесении платежей по графику в течение полугода.



Новая акция продлится с 13 ноября 2020 года по 28 января 2021 года. Она распространяется на потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения, а также на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», по которому минимальная ставка выдачи составит 11,4% для сумм свыше 1 млн рублей.