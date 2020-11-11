Санкт-Петербургская биржа как основная площадка по торговле в России американскими бумагами получила у американского налогового регулятора статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD), пишет «Коммерсант» . Об этом сообщили два источника на фондовом рынке. По словам одного из них, такой статус позволяет провести правильное налогообложение владельца американской бумаги в случае операций РЕПО, когда их срок исполнения попадает на дату закрытия реестра по дивидендным выплатам. Источник в другом брокере отметил, что сейчас именно при РЕПО в период дивидендной отсечки очень трудно посчитать налог — слишком много нюансов.

В случае если при выплате дивидендов акции находятся в сделке РЕПО, то каждая передача данных дивидендов будет приравниваться к выплате дивидендов от источника в США и «по умолчанию» будет подлежать налогообложению по ставке 30%. Режим QDD является решением проблемы каскадирования налогообложения по производным сделкам.

Как сообщил гендиректор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков, статус QDD получил «Клиринговый центр МФБ», который входит в группу биржи. Необходимый налоговый идентификационный номер, как ожидается, будет получен до конца ноября. По словам Сердюкова, этот статус становится критическим для клирингового центра — с 1 января 2021 года по американскому законодательству запрещаются деривативы и РЕПО с американскими бумагами, если их не может администрировать QDD. Если бы не был получен этот статус, все российские брокеры не смогли бы проводить РЕПО по бумагам в период дивидендной отсечки, а просто закрывали бы позиции клиентов, пояснил он.