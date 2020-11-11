Статус QDD получил «Клиринговый центр МФБ», который входит в группу биржи.
Санкт-Петербургская биржа как основная площадка по торговле в России американскими бумагами получила у американского налогового регулятора статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD), пишет «Коммерсант». Об этом сообщили два источника на фондовом рынке. По словам одного из них, такой статус позволяет провести правильное налогообложение владельца американской бумаги в случае операций РЕПО, когда их срок исполнения попадает на дату закрытия реестра по дивидендным выплатам. Источник в другом брокере отметил, что сейчас именно при РЕПО в период дивидендной отсечки очень трудно посчитать налог — слишком много нюансов.
В случае если при выплате дивидендов акции находятся в сделке РЕПО, то каждая передача данных дивидендов будет приравниваться к выплате дивидендов от источника в США и «по умолчанию» будет подлежать налогообложению по ставке 30%. Режим QDD является решением проблемы каскадирования налогообложения по производным сделкам.
Как сообщил гендиректор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков, статус QDD получил «Клиринговый центр МФБ», который входит в группу биржи. Необходимый налоговый идентификационный номер, как ожидается, будет получен до конца ноября. По словам Сердюкова, этот статус становится критическим для клирингового центра — с 1 января 2021 года по американскому законодательству запрещаются деривативы и РЕПО с американскими бумагами, если их не может администрировать QDD. Если бы не был получен этот статус, все российские брокеры не смогли бы проводить РЕПО по бумагам в период дивидендной отсечки, а просто закрывали бы позиции клиентов, пояснил он.
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