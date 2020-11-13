Президент России Владимир Путин считает необходимым работать над расширением возможностей по ведению бизнеса молодежью в возрасте до 18 лет.

«Надо думать о том, как расширить пространство свободы для молодых людей и создать для них возможность для занятия бизнесом в возрасте моложе 18 лет», — сказал глава государства в пятницу, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Он заметил, что ряд решений в этой сфере уже приняты.

«Возможности для молодых людей заниматься бизнесом у нас сегодня ограничены, к сожалению, — констатировал Путин. — Связано это с тем, что полная гражданско-правовая ответственность наступает фактически с совершеннолетия. Здесь есть объективные трудности, связанные с гражданской ответственностью, взятием кредитов и так далее».

Отвечая одному из участников форума, который занимается созданием интернет-платформы для помощи юным бизнесменам, президент поддержал это начинание. «Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем», — сказал он молодому человеку. Путин также согласился с его словами о том, что молодые бизнесмены должны знать о своих правах и о том, как ими воспользоваться.