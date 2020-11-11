Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки разработчиков цифровых платформ для производства высокотехнологичной промышленной продукции. Об этом говорится в сообщении Кабмина. Речь идет о создателях новейших технологий для автомобилестроения, радиоэлектроники, железнодорожного машиностроения, авиации.

«На поддержку таких компаний из федерального бюджета ежегодно выделяется не менее 2 млрд рублей. С помощью субсидии разработчики могут покрыть до 50% затрат на создание цифровых продуктов. Возмещению в том числе подлежат расходы на оплату труда сотрудников, на оснащение новых рабочих мест, на приобретение оборудования и получение лицензий, необходимых для проекта. Каждый из этих пунктов имеет свои ограничения, многие из которых будут изменены», — отмечается в сообщении.

В обновленной версии правил увеличивается размер компенсации по расходам организации на оплату труда сотрудников. Теперь он будет зависеть от средней региональной зарплаты специалистов в области информационных технологий.

Также отменяются процентные ограничения по затратам на покупку оборудования и по договорам на выполнение научных и конструкторских работ. Организации смогут самостоятельно выбирать объемы господдержки по каждому направлению в зависимости от проекта.