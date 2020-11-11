Обзор банковской сферы по итогам первых трех кварталов 2020 года подготовило РИА Рейтинг.

В рейтинге представлены данные по 406 кредитным организациям России. Согласно результатам исследования, в третьем квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 282 банков или у 69,5% общего числа в рейтинге. Так, на 1 октября, объем активов КБ «Кубань Кредит» достиг 120,9 млрд рублей. Прирост с начала года составил 6%, за июль-сентябрь – 6,7%. Полученные результаты являются лучшими среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Эксперты отмечают, что в номинальном выражении динамика третьего квартала оказались на втором месте по темпам квартального прироста с конца 2015 года (за 20 последних кварталов), а в реальном выражении на третьем месте за тот же период. Высокие темпы прироста, по мнению аналитиков, связаны с двумя факторами. Во-первых, в начале квартала были сняты почти все коронавирусные ограничения, что стимулировало кредитную активность. Во-вторых, в третьем квартале ключевая ставка была снижена до исторического минимума. Также стоит отметить, что в третьем квартале действовала субсидирование процентных ставок по отдельным кредитным продуктам, что заметно повысило спрос на них.