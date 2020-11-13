Премия ITIJ Awards — ключевая награда в мировой индустрии медицинского страхования — проводится с 2002 года. Но именно этот год стал знаковым для всех участников, которые продолжают вести борьбу с COVID-19 и пытаются найти новые способы решения медицинских проблем.

За звание «Лучший международный медицинский ассистанс года» соревновались 522 компании. Участники оценивались по критериям: контроль качества, контроль стоимости медицинских услуг, сервис и медицинская экспертиза. Победитель из трех финалистов был определен методом онлайн-опроса экспертов рынка, в котором приняло участие 1477 компаний-потребителей и было получено более 10 000 оценок.

В начале года AP Companies запустила интенсивную цифровую трансформацию бизнеса, благодаря которой стало возможным реализовать политику сдерживания расходов в одних сферах и достичь роста в других. Компания одной из первых предоставила пациентам со всех континентов возможность получить консультацию по вопросам COVID-19 у лицензированных специалистов в режиме онлайн. Это помогло вернуть людям чувство контроля над ситуацией. Телемедицинская помощь стала доступна на 24 языках в 60 странах мира согласно локальному законодательству. В России спрос на онлайн-консультации врачей с марта по октябрь 2020 года вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В апреле 2020 года команда специалистов AP Companies начала оказывать психологическую поддержку клиентам в режиме онлайн 24/7. За первые 10 дней было проведено более 50 000 консультаций. В борьбе с пандемией, ежедневно AP Companies организовывает сдачу более полутысячи тестов на COVID-19. Последние полгода компания активно готовится к запуску нового продукта — Виртуального медицинского центра для организации полного цикла медицинской координации.

Управляющий партнер AP Companies Лиана Абсалямова: «Сейчас, как никогда, в этот поворотный момент истории, подобная награда очень многое значит для нас. Этот год был и остается самым сложным для нас и наших партнеров, коллег и клиентов. Данная награда дает нам силы вести и дальше борьбу с COVID-19, вселять уверенность и спасать людей по всему миру, совершенствоваться технологически».

Справка:

Международная медико­сервисная служба AP Companies занимается организацией оказания медицинской помощи по всему миру, а также предоставлением медицинской помощи иностранным гражданам, проживающим на территории РФ, Украины, стран СНГ и Европы. Компания уже более 20 лет успешно развивается на международном рынке организации оказания медицинской помощи. На сегодняшний день имеет прямые договора более чем с 40 000 медицинскими учреждениями по всему миру. Ежегодно помогает более чем 200 000 застрахованным. Более 21 млн. человек прикреплены к сервису AP. Именно поэтому крупнейшие международные страховые компании выбирают AP Companies как своего официального представителя в более чем 60 странах мира.