Новая карта платежных систем Visa и Mastercard выпускается и обслуживается* бесплатно. Она дает возможность совершать покупки и платежи, а также без комиссии снимать наличные в любом банкомате.**

Кроме того, на карту будет зачисляться кэшбэк в размере 1% за любые покупки*** и предусмотрено начисление процентов на остаток средств.****

Подробную информацию о карте «Оптимум» и других карточных продуктах КБ «Кубань Кредит» для частных клиентов можно узнать в офисах Банка, на сайте kk.bank и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).

* При условии совершения покупок на сумму не менее 10 000 рублей в месяц;

** в банкоматах КБ «Кубань Кредит» - бесплатно, в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков при снятии суммы свыше 20 000 рублей в месяц комиссия составит 1,2% (минимум 150 рублей);

*** кроме категорий, которые не участвуют в программе кэшбэк (подробности в «Тарифах»), максимальная сумма 1 000 рублей в месяц;

**** на остаток от 30 000,01 рублей и более – 1/2 ключевой ставки Банка России.