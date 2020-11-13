МТС сообщает о расширении возможностей облачного сервиса #CloudMTS для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера. Вычислительная мощность суперкомпьютера выросла в четыре раза, он получил возможность гипермасштабирования вычислений и стал доступнее. Это обеспечивает кратную экономию при реализации проектов умного города, в разы ускоряя обработку данных с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба компании.

Провайдер повысил производительность суперкомпьютера до четырех петафлопс, а также адаптировал сервис под проекты «умного» города, которые предусматривают использование систем видеонаблюдения.

«Суперкомпьютер МТС расширил границы вычислений в обе стороны: обеспечена возможность решения более простых задач по гораздо более доступной цене, а при необходимости — увеличения пиковой производительности для сложных проектов. Это делает наш суперкомпьютер еще более привлекательным, избавляя от оплаты избыточной вычислительной мощности. В результате реализация проектов «умного» города или автоматизации производств становится гораздо доступнее. Там не нужны пиковые скорости вычислений, но задач, требующих параллельной обработки, — огромное число», — комментирует директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Стоимость сервиса зависит от выбранных числа и мощности вычислительных элементов. Например, стоимость для крупных компаний и сложных ресурсоемких проектов варьируется от 36 тыс. до 290 тыс. рублей в месяц в зависимости от требуемой производительности. Минимальная стоимость решения будет начинаться менее чем с 9 тыс. рублей в месяц.

Суперкомпьютеры производят сверхбыстрые вычисления за счет параллельно работающих вычислительных элементов. В июле 2019 года МТС открыли бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру, который кратно ускоряет вычисления в сравнении с обычными процессорами. За счет аренды мощностей суперкомпьютера в облаке заказчики значительно экономят.