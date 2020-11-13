Держатели карт «Мир» и Mastercard РГС Банка могут без комиссии снимать собственные средства в банкоматах Альфа-Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В настоящее время общая партнерская сеть РГС Банка насчитывает уже более 93 тыс. банкоматов по всей России.

Услуга льготного получения наличных также доступна в банкоматах «Открытия», ВТБ и СберБанка .