Российские IТ-ассоциации, объединяющие крупный бизнес, направили письмо на имя председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александру Хинштейну с просьбой не поддерживать законопроект «О маркетплейсе», которым до 20% снижается комиссия магазинов приложений и разрешается установка на гаджеты магазинов приложений от сторонних компаний.

Письмо направлено от имени Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», АПКИТ, Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Законопроект не решает какие-либо общественно-значимые задачи, которые не могут быть решены посредством существующего антимонопольного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, вступающих в силу с 1 января 2021 года, говорится в письме. Авторы отмечают, что законопроект, по сути, вводит «тарифное регулирование», что законодательством РФ для коммерческих отношений не предусмотрено, за исключением естественных монополий. По этой причине предложенное регулирование, устанавливающее прямые запреты и ограничения для владельцев маркетплейсов, в настоящее время не имеет мировых аналогов. Также авторы указывают, что законопроект также противоречит основополагающим конституционно-правовым принципам, принципам законодательства ЕАЭС и принципам международного налогового регулирования.

«Члены наших ассоциаций полагают, что принятие законопроекта не позволит достичь заявленного в пояснительной записке к законопроекту экономического эффекта, а напротив приведет исключительно к ухудшению положения потребителей. Полагаем, что представленный на отзыв законопроект ухудшит условия ведения бизнеса в России и затормозит развитие цифровой экономики», — добавили в ассоциациях.