Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») «ДОМ.РФ» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Подтверждение рейтингов отражает ожидания агентства в отношении сохранения сильной способности и готовности государства предоставлять компании поддержку. В рамках методологии рейтингования компаний, связанных с государством, мы применяем подход «сверху-вниз», исходя из неизменившейся оценки агентством степени связи и стимулов для предоставления поддержки со стороны государства. Это обусловливает уравнивание рейтингов «ДОМ.РФ» с суверенными рейтингами России («ВВВ»/«F2»/прогноз — «стабильный») независимо от оценки кредитоспособности компании на самостоятельной основе», — сказано в сообщении.