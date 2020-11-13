Ралли на российском рынке акций в четверг завершилось, так как инвесторы пытались оценить масштаб перегрева рынка в последние дни, учитывая непрекращающийся рост числа инфицированных COVID-19, который достиг своих рекордных максимумов. Вчера российский рынок акций вернулся в защитный режим – по итогам дня индексы РТС и Московской биржи прибавили по 0,4% до 1 238 и 3 025 пунктов соответственно. Спросом вновь пользовались акции золотодобывающих компаний; в лидерах роста были бумаги POLY LN (+2,5%). Курс рубля немного ослаб (-0,3% до 77,37 руб./долл.). Цены на нефть устойчивы и находятся около своих текущих максимумов (Brent -0,6% до 43,53 долл./барр.).

Инвесторы на российском рынке акций сегодня, вероятно, будут фиксировать прибыль накануне выходных: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет снижаться и после недавнего ралли инвесторы, вероятно, будут фиксировать прибыль накануне выходных, так как количество инфицированных Covid продолжает идти вверх. Среди позитивных новостей следует отметить размещение Минфином еврооблигаций на сумму 2 млрд евро. ($2,36 млрд). Сделка стала крупнейшей для Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте. Совокупный спрос составил около 2,8 миллиарда евро, более 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов. Оптимизм на рынке усиливается и тем, что Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

ВВП снизился на 3,6% г/г в 3К20; ПОЗИТИВНО Согласно предварительным данным Росстата, ВВП снизился на 3,6% г/г в 3К20 после снижения на 8% г/г в 2К20. Мы считаем фактические данные за 3К20 позитивным знаком. Во-первых, цифры практически соответствуют нашим ожиданиям спада на 3,5% г/г, и как официальные данные, так и наш прогноз оказались лучше прогнозов Минэкономразвития и рынка (-3,8% г/г и - 4% г/г соответственно). Во-вторых, этот сильный результат является следствием роста экспорта товаров, то есть внешнего спроса, что мы связываем с расширением торговли России с Китаем и, учитывая что Китай, судя по всему, смог избежать второй волны карантина, высока вероятность того, что несырьевой экспорт России продолжит демонстрировать хорошую динамику. При снижении ВВП на 3,4% г/г в 1П20 и на 3,6% г/г в 2К20 складывается впечатление, что снижение ВВП по итогам этого года может сохраниться в диапазоне 3,5-4,0% г/г.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

TCS (НА УРОВНЕ РЫНКА): финансовые результаты за 3К20 по МСФО; прогноз прибыли на 2020 вернулся к докризисному уровню; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО TCS (НА УРОВНЕ РЫНКЕ; РЦ $28,3) вчера представил финансовые результаты за 3К20 по МСФО. Чистая прибыль за 3К20 оказалась на 14-15% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка, увеличившись на 30% г/г при ROAE на уровне 45%. Хотя рынок недооценил снижение доходности кредитов, это было больше чем нейтрализовано позитивным сюрпризом в части комиссионного дохода и стоимости риска. Благодаря сильным результатам за 3К20 и 9М20 TCS смог вернуться к своему прежнему, докризисному прогнозу прибыли за 2020 (42 млрд руб., что на 12-17% выше нашего прогноза и прогноза рынка). Тем не менее, мы считаем, что это в основном отражено в котировках акций после того как они выросли в цене на 38% с минимумов середины октября, опередив акции SBER (+15%) и индекс Московской биржи (+7%). Акции торгуются по коэффициенту 3,4x P/TBV 2020П, что на 13% выше среднего показателя за последние 5 лет.

Чистый процентный доход за 3К20 вырос на 4% г/г и снизился на 6% к/к, что на 5-8% ниже ожиданий, так как рынок недооценивал снижение доходности кредитов (-4,8 п. п. г/г совокупной доходности по кредитам и -5,4 п. п. г/г по кредитным картам; -2,6 п. п. и -3,4 п. п. соответственно на квартальной основе). Это было нейтрализовано ростом кредитного портфеля на 12,5% г/г и снижением стоимости фондирования на 1,9 п. п. г/г. Значительное снижение доходности кредитов было связано с 1) улучшением их качества, что привело к снижению комиссий за просрочку платежей (и как следствие стоимости риска) – эффект от улучшения качества кредитов на доходность кредитного портфеля и стоимость риска составил примерно 100 б. п. и 2) смещением структуры портфеля в сторону низкодоходных кредитов. По прогнозу менеджмента, доходность кредитного портфеля будет снижаться на 40-70 б. п. в квартал в ближайшие 5-6 кварталов.

Чистый комиссионный доход подскочил на 35% г/г и на 43% к/к в 3К20 (что на 17-19% выше прогнозов) на фоне восстановления транзакционной активности клиентов в рознице и МСБ после снятия карантина в 2К20, а также беспрецедентного роста брокерских комиссий в 9 раз г/г.

Операционные расходы выросли на 25% г/г в 3К20, ускорившись в сравнении с ростом на 8% г/г в 2К20, что отражает восстановление активности по привлечению клиентов.

Стоимость риска составила 6,5% в 3К20 (-2,6 п. п. г/г и -6 п. п. к/к), оказавшись ниже 8,8-10,6%, согласно консенсус-прогнозу и нашей оценке соответственно, на фоне нормализации экономической обстановки после высоких отчислений в резервы в 1К20 и 2К20.

В итоге чистая прибыль составила 12,6 млрд руб. в 3К20 (+30% г/г и +23% к/к), что на 14-15% выше прогноза при ROAE на уровне 45% (-11,5 п. п. г/г и +5 п. п. к/к).

Промежуточные дивиденды: $0,25/ГДР при доходности на уровне 3,4% на годовой основе (экс - дивидендная дата назначена на 25 ноября). Это соответствует 30% чистой прибыли за 3К20, что в целом соответствует дивидендной политике банка.

Обновление прогноза на 2020: чистая прибыль на уровне как минимум 42 млрд руб. (что на 12-17% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка) на фоне роста чистых кредитов на 10% г/г при стоимости риска на уровне 10-11% (против 12%, ожидаемых ранее) и стоимости фондирования на уровне 4% (против 5% ранее).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Детский мир (ВЫШЕ РЫНКА): совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9M20; дивидендная доходность на уровне 4,4%; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Совет директоров Детского мира (DSKY RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 143 руб./акцию) рекомендовал выплатить дивиденды за 9M20 в размере 3,8 млрд руб. (110% чистой прибыли за 9M20 по IAS17, или 100% чистой прибыли по РБСУ за 9M20), что эквивалентно 5,08 руб. на акцию при дивидендной доходности 4,4%. Дата закрытия реестра назначена на 28 декабря.

Мнение Альфа-Банка: Рекомендация дивидендных выплат в целом соответствует дивидендной политике и была объявлена одновременно с публикацией финансовых результатов за 3К20 по МСФО. Совокупный размер дивидендов за 2020, вероятно, составит 7,8 млрд руб., или 10,6 руб. на акцию, по заявлению менеджмента, что немного выше уровней 2019 г. и предусматривает дивидендную доходность на уровне 9,1% при текущих уровнях котировок. Комфортный уровень долга (1,1 - 1,2x чистый долг / EBITDA) и весьма ограниченные требования по капиталовложениям (4-5 млрд руб. в год в 2021-2023П) гарантируют устойчивость высоких дивидендных выплат в ближайшие годы. Это также позволит менеджменту провести обратный выкуп акций в том случае, если статьи курсовых разниц негативно отразятся на Отчете о прибылях и убытках, дополнительно защитив дивидендную историю Детского мира.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Ростелеком приобретает 50,1% акций телекоммуникационного бизнеса Лукойла; НЕЙТРАЛЬНО Компания Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявила о заключении юридически обязывающего соглашения о покупке 50,1% акций телекоммуникационного бизнеса Лукойла, компании Лукойл-информ. По условиям соглашения, Ростелеком может исполнить опцион колл/пут для доведения своей доли в компании до 100% в 2023. Общая сумма сделки составит не менее 2 млрд руб. (с учетом реализации опционов) и зависит от финансовых результатов Лукойл - информ. Лукойл сохранит в течение следующих 5 лет объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с Лукойл-информ. Покупка направлена на укрепление позиции Ростелекома в сегменте B2B, предоставляя возможность компании за счет создания специализированного центра цифрового развития бизнеса в нефтегазовой отрасли, расширить сеть своих корпоративных клиентов. На сегмент B2B пришлось 35% выручки Ростелекома в 3К20. В целом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

АЛРОСА: финансовые результаты за 3К20 по МСФО: EBITDA превзошла консенсус-прогноз на 8%, оптимистичный прогноз продаж на 4К20; ПОЗИТИВНО АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 78,6 руб./акцию) вчера представила финансовые результаты за 3К20 по МСФО. 3К20 EBITDA преподнесла позитивный сюрприз, составив 25,7 млрд руб. и оказавшись на 8% выше ожиданий рынка и на 12% в годовом сопоставлении на фоне улучшения структуры продаж и ослабления курса рубля к доллару. СДП составил 22,6 млрд руб. на фоне роста рентабельности и позитивной динамики оборотного капитала. Хотя менеджмент с оптимизмом смотрит на перспективы 4К20 и долгосрочный спрос на алмазы в целом, мы не спешим исключать риски, связанные с пандемией. Запасы алмазов в отрасли остаются значительными. По комментариям менеджмента, путь к полному восстановлению продаж лежит через ухабы, и некоторый уровень неопределенности сохраняется.

Производство: АЛРОСА планирует произвести 30 млн карат в 2020. Что касается производственных планов на будущий год, они зависят от решения совета директоров и могут не измениться г/г, составив 28-30 млн карат, что поддержит таким образом естественное снижение запасов в отрасли.

Запасы на конец 3К20 составили 30,6 млн карат. Менеджмент ожидает их снижения до более п риемлемого уровня к концу года, что поддерживает позитивные ожидания по поводу продаж в 4К20 и нормальных уровнях СДП.

Капитальные затраты: Хотя капитальные затраты в 3К20 выросли на фоне роста расходов на ремонт и техобслуживание, совокупный размер капиталовложений на 2020 потенциально может снизиться до 18 млрд руб. против 20 млрд руб. Помимо мер в области операционной эффективности, повлияет перенос сроков строительства аэропорта в Мирном. Капитальные затраты компании ожидаются в диапазоне 20-25 млрд руб. вплоть до 2025. В ходе звонка менеджмент упомянул о том, что положительное решение по поводу возобновления подземной добычи на трубке Мир можно ожидать в 2021. Потенциально это может привести к росту капиталовложений.

Продажи алмазов Гохрану: АЛРОСА не планирует воспользоваться этой опцией в 2020. Покупки алмазов были включены в госбюджет 2021, тем не менее решение по продаже алмазов Гохрану будет зависеть от ситуации на рынке.

Дивиденды: Следующее объявление о дивидендных выплатах можно ожидать в апреле 2021. Тот факт. что АЛРОСА не планирует использовать опцию продажи алмазов Гохрану, указывает на отсутствие ограничений в отношении дивидендных выплат. Компания планирует придерживаться своей дивидендной политики. Если коэффициент чистый долг/EBITDA превышает 1x., можно ожидать некоторой гибкости. 100% СДП предполагает значение коэффициента ниже 1х. СДП за 9М20 составил 14 млрд руб. Совокупный долг компании снизился до $2,3 млрд. Чистый долг / EBITDA составил 1,25x на конец квартала.

Polyus Gold: финансовые результаты за 3К20 по МСФО: сильная отчетность; EBITDA превзошла $1 млрд: ПОЗИТИВНО Компания Polyus Gold (PLZL: LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $89,3/акцию) вчера представила сильные финансовые результаты за 3К20 по МСФО на фоне роста цен на золото и увеличения объемов продаж на 15%, а также большего эффекта от реализации флотоконцентрата. 3К20 EBITDA превзошла $1 млрд, оказавшись самой сильной за всю историю компании. Компания находится на пути к выполнению нашего прогноза по EBITDA на уровне $3,5 млрд. Polyus представил позитивные итоги предварительного ТЭО проекта Сухой лог, что, на наш взгляд, уже учтено в котировках. Мы подтверждаем рекомендацию НА УРОВНЕ РЫНКА и наш консервативный взгляд на дальнейший рост цен на золото.

Общие денежные затраты (TCC): Компания понизила свой прогноз общих денежных затрат на 2020 с $400- 450/унцию до $375-425/унцию, исходя из их динамики за 9М20. Polus по-прежнему исходит из курса рубля к доллару на уровне 60 руб./долл. в своих прогнозах.

Капиталовложения: Компания подтвердила свой прогноз капиталовложений на 2020 в диапазоне $700-750 млн. Это предполагает рост капзатрат в 4К20. Отставания от графика в 9M20, главным образом, связаны с задержками в строительных работах и доставке оборудования в связи с пандемией Covid-19. Прогноз капиталовложений на 2021 компания предоставит вместе с ожиданиями по курсу рубля. Предварительно капитальные затраты будут выше в годовом сопоставлении, отражая частичный перенос планов с 2020.

Сухой лог: Polyus представил результаты предварительного ТЭО проекта, которые указывают на значительные улучшения операционных и экономических характеристик проекта в сравнении с предварительной оценкой проекта. Среднегодовые объемы производства выросли на 43% до 2,3 млн унций в сравнении с предварительной оценкой на уровне 1,6 млн унций. Прогноз общих денежных затрат был понижен с $420-470/унцию до $390/унцию на фоне большей мощности и увеличения содержания металла в руде. Капиталовложения в проект выросли с $2,3 до $3,3 млрд ввиду обновления плана горных работ и увеличения проектной мощности. Сейчас компания перешла к ТЭО проекта; принятие окончательного инвестиционного решения ожидается в 2022. Запуск проекта намечен на 2027, а не на 2026, как ожидалось ранее. Результаты предварительного ТЭО подтверждают уникальные характеристики Сухого Лога.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)