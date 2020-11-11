Девять европейских бизнес-объединений, работающих в России, намерены обратиться к ее правительству и в Еврокомиссию с призывом открыть границы для полноценных деловых поездок между РФ и странами ЕС, пишут «Известия» . Ранее Россия частично смягчила введенные из-за пандемии ограничения на въезд зарубежных специалистов, но иностранцы из этой категории по-прежнему имеют право лишь на однократную поездку в страну. Каждый рейс и каждый пассажир требуют получения специального разрешения от ФСБ и МВД РФ. Учитывая высокую трудоемкость существующей процедуры для всех вовлеченных сторон, включая органы государственной власти, существует большая потребность в выработке унифицированного и упрощенного решения, отмечается в письме бизнес-ассоциаций.

Одним из способов облегчения доступа в Россию, по мнению европейских деловых ассоциаций, могло бы, в частности, стать предоставление при регистрации на рейс отрицательного теста на коронавирус. Это должно позволить отменить режим обязательной двухнедельной самоизоляции.

По словам вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Сергея Мытенкова, практически у всех крупных и средних российских компаний есть свои визави и контрагенты в Европе, а сырьевая база и производственные линейки завязаны на нее. Однако получить рабочую визу в ЕС во время пандемии стало крайне сложно, равно как и «пробиться» туда, даже имея все необходимые документы на руках.

Как отметил ведущий авиационный специалист Jet Partners Эльмар Мурадов, многие сферы экономики по-прежнему требуют присутствия на местах высококвалифицированных специалистов. Российский бизнес реализует в Европе ряд крупных проектов в сфере энергетики, транспорта и торговых отношений, и каждый день простоя ведет к срывам сроков и неустойкам, пояснил он.

В пресс-службе Еврокомиссии пояснили, любой пересмотр текущих ограничений на въезд будет основываться на оценке ситуации в области здравоохранения. А она пока не самая оптимистичная как в Европе, так и в России.