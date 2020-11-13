Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МСП Банка на уровне «ruА+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный».

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками его рыночных позиций, достаточности капитала, качества активов и буфера ликвидности, а также адекватным качеством корпоративного управления.

«Изменение прогноза на «негативный» связано с усилением давления на капитал на фоне роста потенциально проблемных активов и выплат по выданным гарантиям, а также с перспективой роста резервов после отмены регулятивных послаблений и невысокой оценкой текущей ликвидности банка», — поясняют аналитики.

Агентство по-прежнему считает высокой вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и умеренной — со стороны федеральных органов власти, что обусловлено ролью банка как института развития. Единственным собственником банка выступает Корпорация МСП, которой на 72% владеет Российская Федерация в лице Росимущества, а еще на 28% — ВЭБ, напоминает «Эксперт РА».



«Ключевой фактор, позволивший подтвердить текущий уровень рейтинга, — усиление роли банка и его значимости как инструмента реализации антикризисных программ по поддержке МСБ в 2020 году, а также ожидаемое увеличение основного капитала банка», — указывают в рейтинговом агентстве.