Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) получит средства на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) российского программного обеспечения, паспортом федерального проекта «Цифровые технологии» для этого предусмотрено 7 млрд рублей в 2021–2024 годах — это половина средней рыночной цены программного продукта, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры.

Предлагается поддержка использования ПО только в облачной инфраструктуре. Субсидии будут направлять на приобретение не любых программ, а только тех, которые используются для управления технологическим процессом в компании, т. е. его точностью, повышением качественных характеристик продуктов, снижением издержек за счет сокращения брака и т. д., российским считается ПО, включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, следует из постановления.

По словам экспертов, субсидии позволят многим компаниям МСП перейти на отечественное ПО, полностью закрывающее их потребности, предлагаемая мера поддержки будет интересна как заказчикам софта, так и его разработчикам. Функциональность отечественных программных решений зачастую сопоставима с иностранными, а иногда и превосходит их, считают они.

Претендент на субсидию для компенсации должен будет заключить соглашение с РФРИТ, такая практика существует достаточно давно и в целом себя оправдывает, отметили юристы.