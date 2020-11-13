Продукт позволяет минимизировать финансовые потери в случае заболевания COVID-19.

«Сегодня в информационном поле идет активное обсуждение второй волны коронавирусной инфекции, что приводит к росту обеспокоенности среди людей. Для дополнительной защиты себя и своих близких Банк ЗЕНИТ предлагает страховку от COVID-19. Многие клиенты уже воспользовались данной услугой», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Программа распространяется на жителей России в возрасте от 7 до 70 лет и действует 1 год. Стоимость страхового полиса — 5 тыс. рублей. Страховое возмещение в случае заболевания коронавирусной инфекцией составляет 50 тыс. рублей, при летальном исходе — 1 млн рублей. Выплаты производятся в течение 5 рабочих дней после предоставления и оформления всех документов. Услуги лечения по полису не оказываются.