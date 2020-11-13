Банк «Восточный» запустил специальный накопительный счет с повышенной ставкой 6,5% годовых для рублевых накоплений. Открыть счет с повышенной доходностью могут как новые, так и действующие клиенты банка. При этом закрывать уже действующий накопительный счет необязательно, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Накопительный счет с повышенной ставкой в банке «Восточный» можно открыть в рамках промоакции, которая действует с 9 по 17 ноября 2020 года. С момента начала акции клиенты банка открыли уже более 3,5 тысячи новых накопительных счетов», — говорится в релизе.

Отмечается, что «Накопительный счет» в «Восточном» предусматривает бесплатные открытие и обслуживание. Проценты по накопительному счету начисляются на среднедневной остаток. В любой момент клиент может внести и снять средства без дополнительных условий. Минимальная сумма, с которой можно копить деньги на накопительном счете, составляет 100 рублей. Средства на накопительных счетах, как и на срочных вкладах, застрахованы Агентством по страхованию вкладов.