«Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Ренессанс Доходный», «Ренессанс Накопительный», «Без границ» и изменил сроки вклада «Ренессанс Специальный». Об этом в пятницу сообщили в банке.

Как уточняется, в настоящий момент при оформлении депозита «Ренессанс Доходный» в отделении процентная ставка для срока 181 день составляет 4,4% годовых, 271 день — 4,5%, 367 дней — 4,8%, 400 дней — 4,9%, 550 дней — 5%. Минимальная сумма вклада в рублях — 30 тыс. при открытии в отделениях и 5 тыс. при оформлении через интернет- или мобильный банк. Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения счета и частичного снятия средств отсутствует. Предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го до 180-го дня — по ставке 1,5%, со 181-го до 366-го дня — по ставке 2%, с 367-го до 549-го дня — по ставке 2,5%.

Доходность вклада «Ренессанс Накопительный» при его открытии в отделении составит 4,2% годовых при сроке 181 день, 4,1% при сроке 271 день и 4,3% при сроке 367 дней. Сумма вклада в рублях может составлять от 30 тыс. при открытии в отделениях и от 5 тыс. — в интернет- и мобильном банке. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (при капитализации) или счет карты по выбору клиента. Есть возможность пополнения счета, а частичное снятие средств с него не предусмотрено. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств во вкладе.

Вклад «Без границ» теперь можно открыть под 4% годовых. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок размещения средств — шесть месяцев. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента. Разрешаются пополнение депозита и частичное снятие средств. При досрочном расторжении договора доход рассчитывается по ставке вклада исходя из срока фактического нахождения средств на счете.

Депозиты «Ренессанс Доходный», «Ренессанс Накопительный» и «Без границ» можно открыть также в долларах.

Изменения коснулись и срока размещения средств во вкладе «Ренессанс Специальный» . Теперь этот депозит можно открыть на 91 день под 4,9% годовых, а прием средств на 181 и 400 дней приостановлен. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока, возможность пополнения депозита и частичного снятия средств не предусмотрена. Досрочное расторжение договора производится с применением ставки вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете. Пролонгация договора осуществляется на условиях вклада «Ренессанс Доходный» в зависимости от канала открытия.



Доходность вкладов «Ренессанс Доходный» , «Ренессанс Накопительный» , «Без границ» и «Ренессанс Специальный» увеличивается на 0,1 процентного пункта в случае их открытия через интернет- или мобильный банк.

