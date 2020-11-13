Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат кредитных карт «120 дней» и Opencard — они теперь могут быть виртуальными. Как уточняется в релизе банка, оба продукта можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» на Android и iOS без необходимости подтверждения дохода при наличии предодобренного предложения. Обслуживание карт осуществляется полностью онлайн.

Виртуальные «120 дней» и «Opencard кредитная» предлагают такие же возможности, как и их аналоги на физическом носителе. Так, по карте «120 дней» можно не вносить кредитные платежи в течение всего грейс-периода, который составляет до 120 дней. Коме того, карта позволяет снимать наличные в пределах кредитного лимита в любых банкоматах по всему миру без комиссии. За выпуск карты платить не нужно. «Opencard кредитная» позволяет получить кешбэк в размере до 11% в любимой категории или до 3% за все покупки по карте. Кредитный лимит по обеим картам — до 500 тыс. рублей, ставка — от 13,9%.

Кроме того, с виртуальных кредитных карт , как и с обычного «пластика», можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать ими покупки в Интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и другие.



«Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении», — указывают в «Открытии».