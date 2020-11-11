С июня по октябрь 2020 года включительно было подписано порядка 200 соглашений, благодаря чему 7 000 сотрудников 190 предприятий Краснодарского края и Республики Адыгея сохранили свои рабочие места. Общая сумма кредитования превысила 520 млн рублей.

Займы выдавались в рамках программы Банка, разработанной согласно Постановлению Правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. На кредиты под льготную ставку 2% годовых могли рассчитывать представители отраслей бизнеса и некоммерческие организации, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавирусной инфекции. Срок окончания договора – не позднее 30 июня 2021 года.

Основным условием кредитования являлось сохранение предприятием штатной численности. При 90%-ном сохранение и выше основной долг и проценты будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне не ниже 80%, государство компенсирует клиенту половину от суммы кредита и процентов по нему.

Чаще всего за кредитами в Банк обращались субъекты малого бизнеса – 181 соглашение на 338,5 млн рублей. Четыре договора заключили представители среднего бизнеса (34,3 млн), пять – крупные предприятия (123 млн).