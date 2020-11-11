АСВ удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из банка «Таатта», пишет «Коммерсант» . Московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у кредитного учреждения долги по кредитам за 2,5 млрд рублей, согласилось вернуть в конкурсную массу признанного банкротом банка эту сумму. Банк, конечным бенефициаром которого считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова, остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.

При проверке обстоятельств банкротства банка выяснилось, что одной из главных причин этого стали действия руководства по безвозмездному отчуждению принадлежавших «Таатта» прав требования по кредитным договорам, в том числе обеспеченным залогами. Одним из таких покупателей оказалось московское ООО «Реактив». Из обнаруженных документов следовало, что за два дня до отзыва у «Таатта» лицензии «Реактив» выкупил у него долги по кредитам за 2,5 млрд рублей. Но, как оказалось, никаких денег на самом деле банк не получал. Также из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд рублей.

Выяснилось, что по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов. Полицейские установили, что инкассацию производил некий человек по доверенности, выданной председателем правления банка Дмитрием Соловьевым, в штате кредитного учреждения перевозчик денег не состоял. Следствие не исключает, что все сомнительные сделки могли осуществляться в интересах конечного бенефициара банка.