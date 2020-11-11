Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего председателя совета директоров банка «БФГ-Кредит» Евгения Мафцира по обвинению в растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Мафцир Евгений Симхович, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствовало о заочном аресте на два месяца с момента задержания или с момента экстрадиции на территорию РФ. Ходатайство было удовлетворено судом», — сказала она.



Ранее в розыск в рамках уголовного дела были объявлены бывший крупный бенефициар банка, член его совета директоров Юрий Глоцер и Павел Дойнов, занимавший в свое время пост председателя правления кредитной организации. По данным следствия, они организовали в 2014—2016 годах хищение средств банка и скрылись за пределами РФ после выявления преступления. В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Лицензия у банка была отозвана 27 июля 2016 года, позже он был признан банкротом.