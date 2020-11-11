Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков в связи с отказом банка от иска.

«Ранее было направлено заявление об отказе от иска, мы его поддерживаем», — заявил представитель «Восточного» Александр Марков.

Судья Александр Осадчий сообщил, что Калви извещен о заседании и просит рассмотреть иск в его отсутствии. «Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры», — объявил судья Осадчий.

Кипрская Evison, подконтрольная Baring Vostok, и «Финвижн» Артема Аветисяна в октябре заключили мировое соглашение, которое урегулирует все споры акционеров банка «Восточный».

Банк в иске требовал возместить убытки, причиненные ему в октябре 2015 — августе 2018 года, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера). Банк и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Арбитражный суд Амурской области принял отказ банка «Восточный» от иска на 8,8 млрд рублей к компании Evison и прекратил производство по делу. Соответчиком по делу выступал старший партнер фонда Baring Vostok Майкл Калви, иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка Evison и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности. «Суд определил принять отказ от иска и прекратить производство по делу», — объявила судья.