Севергазбанк предложил новый вклад «Доходный».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 181 день. Процентная ставка при размещении средств через отделение банка составляет 4,2%, а при открытии вклада через интернет-банк — 4,3% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.



Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора они пересчитываются по ставке вклада до востребования.